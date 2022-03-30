Власти ФРГ на случай прекращения поставок газа из РФ запустили чрезвычайный план

На случай, если Россия прекратит поставки энергоносителей, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает ТАСС.

«Со стороны России был ряд заявлений о том, что если этого [оплаты за энергоносители в рублях] не произойдет, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы», — пояснил вице-канцлер.

По его словам, чрезвычайный план предусматривает три ступени, и сейчас речь идет о первой из них, которая предполагает мониторинг ситуации и создание в ведомстве кризисного штаба.

Хабек заявил, что Германия не будет платить за российский природный газ в рублях и нарушать действующие контракты. Он напомнил, что ранее страны G7 отклонили оплату за энергоресурсы из России в рублях.

Вице-канцлер подчеркнул, что безопасность энергоснабжения Германии обеспечена и в настоящее время перебоев в снабжении нет. Хранилища заполнены на 25%, добавил он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны, Центральному банку и ПАО «Газпром» до 31 марта перевести на рубли расчеты за российский природный газ со странами Европейского Союза и другими государствами, введшими санкции против России.