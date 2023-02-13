Власти Франции призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь из-за спецоперации

МИД Франции призвал своих граждан, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну из-за проведения военной спецоперации на Украине. Любые поездки граждан Франции в Беларусь строго не рекомендованы. Сообщение с призывом опубликовано на сайте министерства.

«В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию», – говорится в сообщении МИДа.

Отмечается, что граждане, желающие вылететь из страны, должны запрашивать выездную визу в МВД Беларуси.

Напомним, сегодня также посольство США в России призвало своих граждан срочно покинуть страну «из-за риска неправомерных задержаний» и новой волны мобилизации. В ведомстве также заявили, что гражданам США не следует посещать РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что его страна не принимает и не планирует принимать участие в боевых действиях. По его словам, участие Беларуси в СВО заключается в том, что власти страны принимают беженцев из Украины. Также Лукашенко сообщал, что Украина предложила подписать пакт о ненападении.