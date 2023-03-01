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Власти Ейска опровергли подготовку к эвакуации
Информация о том, что в городе Ейске Краснодарского края готовится эвакуация жителей, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе администрации Ейского района, передает ТАСС.
Ранее в социальных сетях и мессенджерах была распространена информация, что из Ейска якобы могут быть отселены «на безопасную территорию» все желающие из числа представителей «наименее защищенных категорий».
Глава Ейского района Роман Бублик в своем Telegram-канале также назвал эти сведения «фейком». «Не ведитесь на провокации. Всё, что происходит в нашем районе, мною контролируется. Обо всем происходящем сообщаю. Будьте бдительны!» — написал чиновник.
Накануне в Ейске были слышны звуки взрывов и сирены. Местные власти объяснили их военно-тактическими учениями, о чем сообщал «Татар-информ».
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