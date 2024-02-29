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Власти дополнительно выделят 400 млрд рублей на капремонт садов и школ
Президент России Владимир Путин поручил выделить на капитальный ремонт детских садов и школ дополнительно 400 млрд рублей. Такое заявление прозвучало во время послания Федеральному собранию.
«Многие российские детские сады нуждаются в обновлении, их открыли еще в советское время, с 2025 года начинается программа капитального ремонта таких учреждений», — пояснил лидер страны свое решение.
Что касается школ, то здесь капитального ремонта требуют около 18,5 тыс. зданий.
«До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему. А в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме», — обозначил Владимир Путин.
Лидер страны отметил, что уже проделанный объем работы в этой сфере показывает, что страна находится на правильном пути.
Президент также указал на необходимость открытия медицинских кабинетов в школах, где есть такая потребность. Сегодня медкабинетами обеспечены лишь 65% российских школ. Открыть кабинеты необходимо в последующие шесть лет.
«Открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность, а такая потребность есть, потому что в 2022-м и 2023 годах из 39 440 школ медицинскими кабинетами обеспечены только 65%. Есть над чем работать», — поручил глава государства.
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