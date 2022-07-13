Власти ДНР: США не пытаются спасти плененных наемников

Представители США не обращались к властям Донецкой народной республики по вопросу взятых в плен американских наемников, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Обсуждать вопрос их передачи в родную страну не планируется, добавил он.

По словам главы республики, американские власти «не выходили на связь». «Как это возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство Донецкой Народной Республики, пока не представляется возможным даже обсуждать», – приводит его слова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что по закону не предусмотрено конкретной даты казни и исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями. «Исполнение приговора непублично и не подлежит огласке», – сказал глава ДНР.

Напомним, ранее стало известно, что казнить приговоренных наемников в ДНР планируют через расстрел. Ранее в республике официально отменили мораторий на исполнение смертных приговоров.