Пушилин рассказал, как в ДНР казнят приговоренных наемников из Британии

Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций наемников будет предполагать расстрел. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора», – сказал Пушилин.

Накануне стало известно, что в ДНР официально отменили мораторий на исполнение смертных приговоров. Решение действует на основании закона, принятого депутатами Народного совета республики.

В июне суд ДНР приговорил к смертной казни военнопленных британских подданых – 48-летнего Шона Пиннера и 28-летнего Эйдена Аслина, а также подданного Марокко 21-летнего Саадуна Брагима за участие в спецоперации в качестве наемников. Великобритания направила России ноту протеста в связи со смертным приговором.