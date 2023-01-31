Власти ДНР: НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией. Наращивание военного присутствия стран альянса вблизи российских границ было видно задолго до начала специальной военной операции, утверждает он.

«НАТО участвовали в конфликте с самого начала и с каждым днем они все более открыто демонстрируют свое присутствие. Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил Североатлантического альянса, размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике», – сказал он РИА Новости.

Напомним, глава Военного комитета НАТО американский адмирал Роб Бауэр в конце прошлой недели заявил, что НАТО готова к столкновению с Россией. По его словам, этим объясняется размещение дополнительных сил НАТО на восточном фланге альянса — в Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии.