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Власти Челнов сообщили об отмене сельхозярмарок в субботу из-за аномальных холодов
В эту субботу, 9 декабря, сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах проводиться не будут в связи с аномально низкой температурой воздуха. Об этом власти Автограда предупредили в телеграм-канале городской администрации.
Отмечается, что следующие ярмарки пройдут по графику. Они развернутся 16 декабря на трех площадках города — на площади перед стадионом «Строитель» на набережной Тукая, на территории Ипподрома и в агропарке «Южный».
Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что аномальные холода, которые обусловлены прорывом арктического воздуха с Карского моря, задержатся в Татарстане до середины следующей недели.
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