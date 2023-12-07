Власти Челнов сообщили об отмене сельхозярмарок в субботу из-за аномальных холодов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В эту субботу, 9 декабря, сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах проводиться не будут в связи с аномально низкой температурой воздуха. Об этом власти Автограда предупредили в телеграм-канале городской администрации.

Отмечается, что следующие ярмарки пройдут по графику. Они развернутся 16 декабря на трех площадках города — на площади перед стадионом «Строитель» на набережной Тукая, на территории Ипподрома и в агропарке «Южный».

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что аномальные холода, которые обусловлены прорывом арктического воздуха с Карского моря, задержатся в Татарстане до середины следующей недели.