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Власти Челнов пояснили, куда обращаться в случае «сомнительных» платежей за отопление
У жителей Набережных Челнов есть три варианта, куда можно обратиться, если возникнут сомнения из-за начислений за отопление. Об этом во время онлайн-конференции рассказал первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.
«Если кто-то из горожан усомнится в правильности проведения расчетов, то есть три варианта развития событий. Первое — это обращение в управляющую компанию, второе — обращение в республиканский „Татэнергосбыт“, у нас здесь есть соответствующий филиал, где смогут рассмотреть этот вопрос и четко дать на него ответ. Или в Управление жилищно-коммунального хозяйства города», — пояснил Зуев.
Спикер подчеркнул, что расчет за отопление не связан с количеством дней. «Сколько дом потребил тепловой энергии в гигакалориях, дальше на квадратный метр это будет расщеплено. И в отчетах жильцы получат соответствующие цифры», — пояснил выступающий.
Зуев также напомнил, что отопительный сезон в Набережных Челнах стартовал 23 сентября. Сначала тепло подавали в социальные учреждения, а затем — в жилые дома.
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