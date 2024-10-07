Магдеев о жалобах на жару в квартирах: «При плюс пяти разве может быть жарко?»

В Набережных Челнах стартовал отопительный сезон. Первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев на аппаратном совещании заявил, что тепло было подано 23 сентября и сегодня некоторые жители жалуются на жару, связанную с работой отопления.

«В первую очередь тепло подавали в детские сады, социальные учреждения, а с 30 сентября — в жилые дома. На сегодняшний день отопление подано в 1418 жилых домов с центральным отоплением. Жалоб на отсутствие тепла нет, есть жалобы на то, что жарко. Это традиционно, такое бывает», — сообщил Зуев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев прокомментировал жалобы жителей города. «На улице жарко разве сегодня? Пять градусов. Неужели бетонные дома могут прогреться? Температура выше 9−11 градусов не поднимется сегодня. А вы в курсе, что с четверга будет -1, в пятницу -3, в субботу -4. Поэтому не знаю, кому жарко. Подавляющему большинству тепло необходимо, и хорошо, что мы начали отопительный сезон не сегодня, а 23 сентября. Поэтому обеспечили теплом поэтапно детские сады, школы, больницы. За один день полумиллионный город обеспечить теплом невозможно», — сказал он.

Презентация предоставлена Управлением информационной политики и по связям с общественностью.

Кроме того, Магдеев поручил Зуеву отрабатывать вопросы, связанные с обеспечением теплом отдельных квартир. «Ни одна квартира не должны быть без тепла», — заключил он.