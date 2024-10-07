Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Магдеев о жалобах на жару в квартирах: «При плюс пяти разве может быть жарко?»
В Набережных Челнах стартовал отопительный сезон. Первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев на аппаратном совещании заявил, что тепло было подано 23 сентября и сегодня некоторые жители жалуются на жару, связанную с работой отопления.
«В первую очередь тепло подавали в детские сады, социальные учреждения, а с 30 сентября — в жилые дома. На сегодняшний день отопление подано в 1418 жилых домов с центральным отоплением. Жалоб на отсутствие тепла нет, есть жалобы на то, что жарко. Это традиционно, такое бывает», — сообщил Зуев.
Мэр Челнов Наиль Магдеев прокомментировал жалобы жителей города. «На улице жарко разве сегодня? Пять градусов. Неужели бетонные дома могут прогреться? Температура выше 9−11 градусов не поднимется сегодня. А вы в курсе, что с четверга будет -1, в пятницу -3, в субботу -4. Поэтому не знаю, кому жарко. Подавляющему большинству тепло необходимо, и хорошо, что мы начали отопительный сезон не сегодня, а 23 сентября. Поэтому обеспечили теплом поэтапно детские сады, школы, больницы. За один день полумиллионный город обеспечить теплом невозможно», — сказал он.
Кроме того, Магдеев поручил Зуеву отрабатывать вопросы, связанные с обеспечением теплом отдельных квартир. «Ни одна квартира не должны быть без тепла», — заключил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»