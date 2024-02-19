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Власти Челнов назвали ведущие бюджетообразующие предприятия
В Набережных Челнах озвучили список крупнейших налогоплательщиков по НДФЛ, где произошел наибольший прирост платежей за прошлый год. Данные привела начальник управления финансов Светлана Мулюкова.
В первую десятку вошли «КАМАЗ», «Ремдизель», «Астейс», «Ростар», Завод транспортного электрооборудования, «Союз-Логистик», «Ар Си Эр», «Риат», трубный завод и завод металлоконструкций «ТЭМПО» и другие.
НДФЛ поступил в объеме 5,6 млрд, план исполнен на 132,7%.
«К уровню 2022 года НДФЛ поступил с увеличением на 1 млрд 465 млн рублей. Прирост по налогу на доходы физических лиц достигнут в основном за счет повышения заработной платы по предприятиям и организациям города в среднем на 124% и выплат дивидендов на 1 млрд 426 млн рублей», — отметила спикер.
Набережные Челны задолжали бюджету Татарстана 1 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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