Власти Челнов назвали ведущие бюджетообразующие предприятия

Фото: Управление информационной политики и связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах озвучили список крупнейших налогоплательщиков по НДФЛ, где произошел наибольший прирост платежей за прошлый год. Данные привела начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

В первую десятку вошли «КАМАЗ», «Ремдизель», «Астейс», «Ростар», Завод транспортного электрооборудования, «Союз-Логистик», «Ар Си Эр», «Риат», трубный завод и завод металлоконструкций «ТЭМПО» и другие.

НДФЛ поступил в объеме 5,6 млрд, план исполнен на 132,7%.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«К уровню 2022 года НДФЛ поступил с увеличением на 1 млрд 465 млн рублей. Прирост по налогу на доходы физических лиц достигнут в основном за счет повышения заработной платы по предприятиям и организациям города в среднем на 124% и выплат дивидендов на 1 млрд 426 млн рублей», — отметила спикер.

Набережные Челны задолжали бюджету Татарстана 1 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».