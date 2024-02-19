Набережные Челны задолжали бюджету Татарстана 1 млрд рублей

На 1 января 2024 года задолженность Набережных Челнов в консолидированный бюджет Татарстана составила 1 млрд рублей. Об этом на аппаратном совещании доложила начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

По словам спикера, к уровню прошлого года показатель снизился на 237 млн рублей (или 19%), в бюджет города – на 41 млн рублей (или 19%) и составил 181 млн рублей.

Мулюкова также сообщила, что за 2023 год Управление финансов с налоговой инспекцией города провели 142 заседания комиссии, где заслушаны дела 4 617 налогоплательщиков с общей суммой задолженности 5 млрд 171 млн рублей. Сумма погашения по результатам заседаний составила 2 млрд 351 млн рублей.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил обратить на эту проблему особое внимание.

«Недоимка снизилась — это хорошо, но есть еще должники по оплате имущественных и подоходных налогов в федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты. Межведомственная комиссия должна принципиально к этим вопросам подходить. Больших долгов быть не должно. Все эти средства очень нужны и важны для жизнедеятельности города», — подчеркнул руководитель города.

По его словам, необходимо наращивать налоговую базу, пополнять «городскую казну».

«Вот мы говорим: дополнительные доходы нужны. Сегодня привлекаем дополнительную технику для уборки снега, деньги нужны, чтобы самосвалы и погрузчики заказать. Все идет оттуда, из городской казны. Без денег ни один вопрос в городе не решить, невозможно даже перегоревшую лампочку поменять на проспекте», — сказал Магдеев.

Ранее Магдеев призвал тщательно чистить тротуары от снега, чтобы не попасть в зону критики горожан.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов