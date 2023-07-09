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Власти ЦАР рассказали о ротации сил «Вагнера» в стране
Вывод сотен бойцов частной военной компании «Вагнер» из Центральноафриканской Республики является частью «ротации» подразделений группы. Об этом заявил пресс-секретарь Президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем, сообщает агентство Reuters.
«Одни ушли, а другие придут», — подчеркнул представитель властей страны на пресс-конференции в столице ЦАР, Банги, пояснив, что речь не идет об «окончательном уходе».
Ранее о том, что несколько сотен бойцов «Вагнера» покинули африканское государство, агентству рассказал информированный источник. При этом, согласно данным Reuters, до последнего времени в ЦАР находились 1,9 тыс. контракторов. Ранее газета Financial Times оценила их число на февраль этого года в 1,5 тыс. человек.
После организованной основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным попытки вооруженного мятежа советник Президента ЦАР Фидель Гуанджика заверил, что власти страны готовы работать с сотрудниками любых российских ЧВК. «Если Москва решит их отозвать и вместо „Вагнера“ прислать нам „бетховенов“ или „моцартов“, они у нас будут», — пояснил чиновник.
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