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Власти Башкирии внесут в Кодекс республики о выборах положение об иноагентах
В Башкортостане изменят Кодекс республики о выборах – в него планируется внести отдельное положение об иноагентах, передает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Курултая РБ. В частности, если в агитационных материалах будут использоваться высказывания лиц, включенных в реестр иностранных агентов, то об этом необходимо будет предупреждать избирателей.
Уточняется, что предупреждение должно занимать минимум 15% печатной площади. Если речь идет об аудиоматериале, то предупреждение «должно быть ясно различимо на слух».
Законопроект планируется рассмотреть в окончательном чтении на пленарном заседании парламента 22 февраля. Разработчики документа заявляют, что он направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри России.
Напомним, ранее российские юристы предложили ввести правило, по которому радиостанции должны уведомлять слушателей о статусе музыканта, признанного иностранным агентом. Делать это необходимо перед тем, как включить песню таких исполнителей, считают специалисты.
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