В России предлагают сообщать слушателям радио о статусе музыкантов – иноагентов

Радиостанции должны уведомлять слушателей о статусе музыканта, признанного иностранным агентом. Делать это необходимо перед тем, как включить песню таких исполнителей, заявили юристы ТАСС.

Перед воспроизведением композиции в эфире радиостанции продолжительность маркировки с указанием фамилии, имени и отчества (ФИО) музыканта должна составлять не менее 15 секунд, заявил агентству адвокат Сергей Бадамшин. «Перед началом концерта исполнителя, признанного иноагентом, также необходимо сообщить о его статусе», — считает он.

С тем, что такая аудиопометка должна быть не короче 15 секунд согласился адвокат Сергей Жорин. При этом, по его мнению, если песня прерывается на рекламу, то после возобновления объявление о статусе иноагента должно прозвучат еще раз.

Напомним, в Госдуме еще в конце прошлого года предлагали вообще запретить выступления и трансляцию музыки артистов-иноагентов на концертных площадках, а также в эфире радиостанций.

Последний раз Минюст пополнил список иноагентов накануне, включив туда в том числе певицу Земфиру.* Ранее иноагентом также стал Илья Прусикин* – лидер группы Little Big.

*Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом