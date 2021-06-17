Власти Башкирии могут запретить езду на электросамокатах со скоростью выше 10 км/ч

В Башкирии на законодательном уровне могут ввести ряд серьезных ограничений для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, речь идет о запрете езды на таких средствах передвижения без шлема и ограничении допустимой скорости до 10 км/ч. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет рассмотрен на заседании башкирского парламента. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

«Речь идет об электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и других подобных средствах передвижения», — прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев. Он также добавил, что массовое использование таких средств «создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения».

Толкачев напомнил, что Минтранс России готовит изменения в правила дорожного движения. По его мнению, республиканский закон необходимо принять «в порядке опережающего правового регулирования», так как в республике участились аварии с участием СИМ.

Законопроект предполагает ограничение скорости передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности в населенных пунктах до 10 километров в час. Депутаты также предлагают ввести запрет на использование СИМ детям до 14 лет. Среди иных запретов — передвижение на одном электросамокате двух и более человек, езда без защитного шлема. Кроме того, передвижение на электросамокатах в темное время суток будет разрешено только в светоотражающей одежде.

За нарушение закона предусматривается административная ответственность. Штрафы могут составить от одной до двух тысяч рублей, за повторное нарушение — от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

Вопросы безопасности поездок на электросамокатах обсуждаются и в Правительстве Татарстана, о чем сообщало ИА «Татар-ифнорм».