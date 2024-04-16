Власти Альметьевска рассказали о причинах загрязнения Каскада прудов

Слив нечистот в один из ливневых колодцев спровоцировал загрязнение водной глади первого Каскада прудов в Альметьевске, рассказал директор Департамента экологии и благоустройства Марат Юлдашев.

Специалист отметил, что после сообщений в социальных сетях о нефтяных пятнах и сильном запахе нефтепродуктов сотрудники ведомства быстро выехали на объект для его обследования.

«Сотрудники МБУ „Департамент экологии и благоустройства“ выехали на место и выяснили, поступление происходит из ливневой канализацией с улиц Булгар и Монтажной. В настоящее время специалисты продолжают обследовать ливневые колодцы. На момент обследования ливневые колодцы закрыты, доступ ограничен. Обход прилегающих территорий продолжается», — разъяснил ситуацию директор Департамента экологии и благоустройства района.

Напомним, это не первый случай с загрязнением Каскада прудов. В июле 2023 года слив нечистот опять же стал причиной нештатной ситуации.