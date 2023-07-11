Власти Альметьевска рассказали о причинах загрязнения Каскада прудов нечистотами

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Слив нечистот в один из ливневых колодцев спровоцировал загрязнение Каскада прудов в Альметьевске, сообщает KazanFirst со ссылкой на директора Департамента экологии и благоустройства района Ильдара Набиуллина.

Спикер сообщил, что после сообщений в соцсетях о вони сотрудники ведомства оперативно выехали на объект для его обследования.

«Сотрудников Минэкологии попросили взять пробы, чтобы определить, что попало в воду. Затем они пробы отобрали, а мы пошли осматривать ливневые колодцы, которые идут вдоль улицы Булгар за гаражами и соединяются с улицей Монтажной», – рассказал Набиуллин.

По его словам, в одном из колодцев специалисты обнаружили следы слива. Кроме того, там стоял едкий запах фекальных масс. После этого колодец замуровали, чтобы убрать к нему доступ.

Набиуллин отметил, что виновником слива может быть один из «частников», который решил сэкономить на вывоз отходов на очистные сооружения. По его словам, стоимость надлежащего слива составляет 27 рублей за кубометр.

«Это мизерные деньги. Но в то же время, не захотев платить эти копейки, человек недобросовестный слил нечистоты. Это все попало напрямую через ливневую канализацию сюда, в Каскад», – пояснил Набиуллин.