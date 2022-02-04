Власти Альметьевска поручили дорожникам за шесть дней очистить город от снега

Руководитель исполкома Альметьевска Айнур Исхаков поручил дорожникам в течение трех дней очистить от снега все городские тротуары, а проезды и дороги — за шесть дней. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Альметьевского района.

Сегодня по поручению главы района Тимура Нагуманова собран оперативный штаб по очистке города, на котором присутствовали руководитель исполкома, директора городских управляющих компаний и представители МУП «Городское управление автомобильных дорог».

Айнур Исхаков напомнил, что за последнюю неделю в городе выпало большое количество снега, ежедневно идет метель, бураны. Дороги, дворы, придомовые территории не успевают очищать от снега. При этом в выходные дни погода по-прежнему сулит снегопады.

С городских же дорог за последние сутки вывезено 125 «КАМАЗов» снега, задействованы 53 единицы техники и более 70 сотрудников. Также по отчетам управляющих компаний работали 20 погрузчиков, очищены от снега 104 двора.

Айнур Исхаков дал установку: «В течение шести дней все территории управляющих компаний должны блестеть». Он обратил внимание, что с наступлением оттепели велик риск схода снега с крыш. Поэтому для предотвращения трагедий наледи и снег необходимо также незамедлительно очищать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что коттеджные поселки под Казанью завалило снегом.