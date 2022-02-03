«Ни пройти, ни проехать»: коттеджные поселки под Казанью завалило снегом

Татарстан в эти дни оказался под влиянием циклона. По прогнозам, снегопады продлятся до конца недели, в некоторые дни осадки окажутся в категории сильных. В снежном плену оказались жители пригородных поселков Казани, которые рассказали ИА «Татар-информ», как из-за нечищеных улиц они не могут добраться до школы, магазина или выехать на работу.

Жители пригородных поселков Казани из-за нечищеных улиц не могут добраться до школы, магазина или выехать на работу Фото: Евгений Уляшев

Главная артерия в Куюках оказалась не нужна собственнику

В редакцию ИА «Татар-информ» обратился активный житель коттеджного поселка в деревне Куюки Евгений Уляшев. Он рассказал, что в поселке расположено около 500 домов, есть центральная дорога, она достаточно широкая, большая, длиной около одного километра. В том году администрация района ее чистила от снега, в этом году отказалась.

«Для нас это основная артерия, по которой ездят и пожарные, и скорая, и сами коммунальщики. Отказ администрация аргументировала тем, что по документам эта дорога является частной собственностью и поэтому администрация на баланс ее не ставит. В свою очередь собственник находится в Москве и на нужды жителей также внимания не обращает», — рассказал Евгений.

По словам собеседника агентства, эту центральную дорогу визуально можно разделись на три полосы и тротуар, поэтому для ее очистки необходим большой ресурс человеческих сил и техники. Евгений забил тревогу еще осенью, когда жители столкнулись с грязной кашей на дорогах. Тогда еще приезжало телевидение, журналисты сняли сюжет, однако это мало помогло в решении проблемы.

На днях жители поселка Куюки вновь нанимали грейдер за 25 тыс. рублей, он расчистил центральную дорогу Фото: Евгений Уляшев

«Я организовал сбор денежных средств, мы сложились и расчищали грязь. Там было ни пройти, ни проехать! Не говоря уже о мамах с колясками, которые шли по полю в траве, а эта трава била ребенка по лицу. На зиму мы опять собирали деньги. После каждого снегопада мы нанимаем технику, стараемся поддерживать дорогу в хорошем состоянии. Не дай бог что случится, пожар, болезни, никто не проедет вообще. Также по этой дороге ездят грузовики. Если уж в городе-то детей не видят на переходах, то что говорить об этой дороге», — высказал опасения житель поселка.

На днях жители поселка вновь нанимали грейдер за 25 тыс. рублей, он расчистил центральную дорогу. После снегопада придется вновь скидываться, сетуют жители. «Говорят, у вас построили школу, все хорошо, проложили дорогу. Однако основная масса учеников ходит как раз по этой дороге в Куюках. Если ее вовремя не почистить, то ребенка может быть не видно из-за колеи. Сугробы выше метра. Также на этой дороге абсолютно нет освещения», — рассказал Евгений.

За зиму на расчистку дороги уже ушло примерно 100 тыс. рублей. Весной эта дорога превратится в глину вперемешку с камнями. «Я хотел бы придать эту историю огласке, чтобы попросить информационной помощи. По мнению жителей поселка, идеальное решение ситуации, чтобы администрация района взяла на баланс эту дорогу у собственника. Потом здесь необходим тротуар, освещение», — отмечает Евгений Уляшев.

«Основная масса учеников ходит как раз по этой дороге в Куюках. Сугробы выше метра. Также на этой дороге абсолютно нет освещения» Фото: Евгений Уляшев

По словам собеседника агентства, численность населения в Куюках растет. В новой школе на 1220 мест уже учится более 1600 детей. Дома продолжают строить. «Людей будет прибывать все больше. Там, где заканчивается дорога, говорили, что застройки больше не будет. Оказывается, в 2022 году согласно новой кадастровой карте эти земли уже размежёваны под ИЖС до ЖК „Светлый“. Только на третьей части поля будет построено 117 таунхаусов. Сейчас здесь вместе с ЖК проживает около 50 тыс. жителей», — рассказал активный житель района.

В администрации района ИА «Татар-информ» рассказали, что на очистку дорог Богородского сельского поселения, куда входит деревня Куюки, выделяется пять единиц техники.

«Когда идут сильные снегопады, не успевают убирать снег. А еще часто застройщики звонят под видом жителей. Жалуются на качество очистки, говорят, пусть трактор приедет и повторно по ГОСТу чистку проведет», — рассказали агентству в администрации.

Жители сел Лаишевского района также жалуются на плохую чистку снега Фото: ИА «Татар-информ»

Лаишевцы могут оставлять заявки в Instagram своего сельского поселения

Жители сел Лаишевского района — Усады и Столбище — также жалуются на плохую чистку снега. «Когда почистят тротуары возле садика и школы или их сделали для свалки снега?» — пишут в социальных сетях возмущенные жители Столбищ.

«Я так понимаю, никто не виноват! Похоже, мы виноваты и на тротуар снега накидали! А не умный тракторист. Да, его вывезти же куда-то нужно. Там тупо все на дорожки сваливает трактор», — эмоционально написал житель села.

«То же самое у садика „Айтишка“ в Усадах. С начала зимы ни разу тротуар не почистили. Чистят только около стоянки школы. Михеев бездействует», — жалуются жители.

Многие советуют потерпеть до окончания зимы, другие — выйти самим на борьбу со снегом. «Думаю, Михеев один, нас много. Зима есть зима, просто надо терпеть или самим оказать содействие, имея в виду поработать лопатой», — пишут жители. «Да, он один, но он за этот пост главы администрации получает зарплату и немало привилегий, за это надо работать», — возмущаются лаишевцы.

«Когда мои старшие дети ходили в садик, в школу мы собирались с отцами других детей, брали из дома всё необходимое для таких сборов и чистили территорию садика и школы. Хотя раньше были дворники в штате. Сейчас их не хватает», — рассуждают пользователи в Сети.

Пользователь под ником Анна Костромина написала администрации, что необходимо хорошо почистить улицу Маяковского в Лаишево. «Не МТЗ. Он не справится, там колея, машину заносит, а сейчас так вообще каша. А ведь по этой улице едут в техникум, школу, больницу. И отрезок улицы Ленина в сторону Серебрячихи. Сегодня ехала на своей малютке, так там такая каша, будто техника не убирала вообще. Но от перекрестка улицы Горького все почищено. Почему так?»

Администрация района ответила, что к расчистке дорог от снега ответственные службы уже приступили. В первую очередь уборка касается центральных дорог и ведущих к социально значимым объектам.

«Мы приложим все усилия, чтобы оперативно решить вопросы по очитке улиц. Если возникают вопросы, просим звонить по телефонам в администрации сельских поселений. Телефоны указаны во вкладке „Актуальное“. Также вы можете написать нам или в аккаунте своего поселения. Для оперативного реагирования на обращения жителей аккаунты в Instagram созданы сегодня в каждом сельском поселении», — гласит ответ администрации.

Противоположным мнением поделилась с ИА «Татар-информ» обладательница загородного дома в Усадах Надежда Кривошеева. Она ответила, что дороги в селе прекрасно чистят и жить здесь достаточно комфортно, если не считать пробок на выезде из населенного пункта.

Маленькая Швейцария в Высокогорском районе утопает в снегу

Коттеджный поселок Шигали местные жители называют «маленькой Швейцарией». Преимущества поселка очевидны — до центра на машине можно добраться за 25 минут, созданы все условия — городской и школьный автобусы возят детей в школу. Обещают, что скоро в поселке будет своя школа, еще один детский сад, игровые площадки.

Рядом с Шигалями находятся населенные пункты Берновые Ковали, Макаровка, Озерный, Семиозерка, коттеджные поселки «Семь Озёр», «Семиозерская усадьба», «Барвиха», «Паландия» и другие.

Жители поселка Шигали вынуждены выходить и сами очищать свои улицы либо ждать трактор, но это долгая история Фото: Евгений Ибрашев

«С чисткой дорог от снега всегда возникают проблемы, потому что все рядом расположенные населенные пункты чистит один трактор, который приезжает с Высокой Горы и который постоянно ломается и очень долго чинится», — рассказывает ИА «Татар-информ» местный житель Евгений Ибрашев.

По улицам ходить пешеходам проблематично, так как в поселке нет оборудованных тротуаров. «Машины едут, и пешеходы вынуждены идти по проезжей части. В поселке заасфальтированы центральная дорога, окружная центральная дорога и еще одна в поселке. Остальные дороги отсыпаны щебнем, битым кирпичом. Есть проблемные улицы, которые постоянно затапливает, — это Газовая и Малиновая, проехать невозможно, осенью, весной — каша, зимой — сугробы», — поделился активист.

Несмотря на трудности, центральные дороги поселка стараются все же чистить. «А внутрипоселковые улицы превращаются в один большой сугроб, когда идут снегопады. Жители вынуждены выходить и сами очищать свои улицы либо ждать трактор, но это долгая история. Поэтому после работы жители улицы, вооружившись лопатами, начинают чистить себе проезд, чтобы можно было с утра выехать со своей улицы. Я обычно выхожу с четырьмя мужчинами со своей улицы. А если снег шел всю ночь, есть риск вообще забуксовать и не выехать на работу», — поделился собеседник агентства.

Внутрипоселковые улицы превращаются в один большой сугроб, когда идут снегопады Фото: ИА «Татар-информ»

Для координации застройки в Татарстане создан Институт пространственного планирования

В ближайшие 10 лет в республике планируется построить более 30 млн квадратных метров жилья.

Президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно обращал внимание на необходимость комплексного развития территорий. Он подчеркивал, что градостроительные вопросы должны жестко согласовываться. Также должны быть продуманы и сбалансированы вопросы обеспечения транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

По поручению Президента РТ Кабинет Министров РТ создал государственное бюджетное учреждение «Институт пространственного планирования Республики Татарстан». Постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Учреждение создано по предложению Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Институт будет заниматься вопросами ведения Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Татарстан, разработкой и актуализацией градостроительной документации.

Минстрой РТ в течение 30 дней должен утвердить устав учреждения, в течение 10 дней после этого ведомство должно представить в Министерство земельных и имущественных отношений РТ перечень государственного имущества, которое необходимо для обеспечения деятельности учреждения. Минстрой будет ежегодно утверждать государственное задание и план финансово-хозяйственной деятельности учреждения.