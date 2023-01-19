Митрополит Кирилл возглавил Крещенскую службу в храме села Аркатово

Сегодня утром митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил праздничное богослужение в Смоленско-Богородицкой церкви села Аркатово, расположенного в Пестречинском районе республики.

В крещенский сочельник владыка совершил вечерню с Литургией святителя Василия Великого в храме Богоявления Господня села Анатыш, Рыбнослободского района. Вечером того же дня, в канун Святого Богоявления, архипастырь совершил всенощное бдение в Богоявленском соборе Казани. Сегодня же ранним утром отправился в Пестречинский район.

После праздничной литургии Владыка, вместе с архипастырями и прихожанами сельского храма, отправится крестным ходом к реке Иинка, чтобы совершить чин освящения воды.

Сегодня 19 января отмечается один из главных праздников в православном мире – Крещение Господне. По преданию в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан. В этот день в храмах освящают воду и некоторые верующие, также как и Спаситель, окунаются в воду.

