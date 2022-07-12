Митрополит Кирилл призвал верующих посетить место явления Казанской иконы Богоматери

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл призвал православных христиан принять участие в посвященных празднованию 443-летия явления Казанской иконы Божией Матери торжествах, которые пройдут в столице Татарстана.

«Явленная в Казани святыня прославила наш город на весь мир. На месте обретения дивной иконы <…> вновь выстроен храм, в котором находится чудотворный список явленного в 1579 году образа. К этому чтимому списку притекают тысячи верующих людей», — заметил правящий архиерей.

«Каждый из нас, у кого есть возможность, обязан в праздник явления Казанской иконы Божией Матери посетить место, на которое указала Сама Царица Небесная, поклониться Ей, попросить Ее молитвенного предстательства», — подчеркнул владыка Кирилл.

Митрополит убежден, что «покров и заступничество Пресвятой Богородицы» особенно важны сейчас, в теперешние сложные времена. «Нынешнее время преисполнено многих трагических событий», — констатировал он. И напомнил, что верующие христиане в такие моменты всегда прибегают к Божией помощи и к помощи Пресвятой Богородицы.

«Ждем вас всех с любовью! Верим и надеемся, что каждый, кто придет к Богородице в эти святые дни, получит утешение и поддержку. Будем молиться Божией Матери и надеяться на то, что Она покроет нас Своим омофором и даст нам силы, мудрость и крепость духа перенести все выпавшие на долю нашего народа испытания. Верим, что молитвами Царицы Небесной Господь поможет нам сохранить нашу страну, нашу землю для будущих поколений, для всего самого доброго, что есть в этой жизни», — заключил митрополит Казанский и Татарстанский.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице Татарстана пройдут торжества по случаю 443-летия обретения Казанской иконы Богоматери.