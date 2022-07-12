В Казани пройдут торжества по случаю 443-летия обретения Казанской иконы Богоматери

В столице Татарстана 20 и 21 июля состоятся торжества по случаю празднования 443-летия обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Торжественные богослужения пройдут в основанном на месте произошедшего в 1579 году явления иконы в Казанском Богородицком мужском монастыре. В среду, 20 июля, в воссозданном Казанском соборе совершится всенощное бдение с чтением акафиста Богородице, оно начнется в 17 часов.

В четверг, 21 июля, будет организован традиционный общегородской крестный ход с Казанским образом Богоматери. Священники и миряне пройдут крестным ходом от Благовещенского собора Казанского Кремля до места явления святыни. Перед этим в Благовещенском соборе состоится молебен Богородице, он начнется в 7.30.

Затем архипастыри Русской православной церкви возглавят божественную литургию, которая начнется в Казанском соборе в 9 часов утра. Песнопения исполнит хор Московского Сретенского монастыря.

Вечером того же дня, в 18 часов, хор Сретенского монастыря представит в парке «Черное озеро» концертную программу. Вход на мероприятие будет свободным.

Кроме того, в дни празднования 443-летия обретения чудотворной иконы на территории Казанско-Богородицкой обители вниманию публики окажется фотовыставка, посвященная годовщине освящения Казанского собора патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Каменный храм на месте явления чудотворной иконы был построен в 1594 году. После прихода большевиков к власти он был разрушен, с 1942 года на его месте располагалась табачная фабрика. В 2015 году Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании собора. Продолжительная работа по его восстановлению велась при личном участии Президента России Владимира Путина.