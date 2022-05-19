Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, Третьяк переизбран на пост единогласным решением совета ФХР сроком на четыре года. Отчётно-выборная конференция прошла сегодня, 19 мая, в Музее хоккея в Москве.

Стоит отметить, что трехкратный олимпийский чемпион занимает пост президента Федерации хоккея России с 2006 года.

Ранее в Казани состоялась отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России, на которой на пост президента организации была переизбрана Елена Вяльбе.