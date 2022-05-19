Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России
Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, Третьяк переизбран на пост единогласным решением совета ФХР сроком на четыре года. Отчётно-выборная конференция прошла сегодня, 19 мая, в Музее хоккея в Москве.
Стоит отметить, что трехкратный олимпийский чемпион занимает пост президента Федерации хоккея России с 2006 года.
Ранее в Казани состоялась отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России, на которой на пост президента организации была переизбрана Елена Вяльбе.