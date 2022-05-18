В Казани состоялась отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России

Сегодня, 18 мая, в Казани в Поволжском университете спорта состоялась отчётно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), на котором на пост президента организации была переизбрана Елена Вяльбе.

«Мы очень плотно работаем с этим регионом, Татарстан нам всегда очень помогает спортсменам, и даже тем, кто не только тренируется в республике, но и спортсменам нашей сборной и федерации. Традиционно, второй раз мы здесь проводим [конференцию], и в третий раз у меня здесь проходят выборы. Я думаю, это тоже какой-то знак определенный», – заявила Вяльбе.

Стоит отметить, что Вяльбе стала президентом Федерации лыжных гонок России в четвертый раз подряд.

«Ближайшие старты, на которых можно увидеть наших спортсменов, это летний чемпионат России на лыжероллерах в Тюмене с 16 сентября. А зимой – ноябрьские старты. Мы имеем план «А» и план «Б». «А» - как и в прошлом году – Чемпионат и Кубок мира, поедем на обкатывания в Финляндию, если этого не случится, мы будем организовывать свои соревнования», – отметила Вяльбе.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские лыжники завоевали 11 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые).

Кроме того, Вяльбе является главой Ассоциации лыжных видов спорта России.