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Официальная хроника
18 ноября 2021  16:17

Российский фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск ракеты в Белом море

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В Белом море прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Снаряд был выпущен российским фрегатом «Адмирал Горшков». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. 

«Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — сказали в ведомстве, уточнив, что полет ракеты прошел по заданным параметрам, поразив цель прямым попаданием.

Для проведения стрельбы были задействованы надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Заявленная дальность ракет «Циркон» составляет более 1 тыс. км. Такими летательными аппаратами планируется вооружить надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.

#Минобороны РФ #белое море #вооружение России #испытание ракеты #фрегат
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