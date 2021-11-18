Российский фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск ракеты в Белом море

В Белом море прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Снаряд был выпущен российским фрегатом «Адмирал Горшков». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — сказали в ведомстве, уточнив, что полет ракеты прошел по заданным параметрам, поразив цель прямым попаданием.

Для проведения стрельбы были задействованы надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Заявленная дальность ракет «Циркон» составляет более 1 тыс. км. Такими летательными аппаратами планируется вооружить надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.