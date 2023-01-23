Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС

Владимир Мау освобожден от должности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. На должность и.о. ректора РАНХиГС назначили проректора учреждения Алексея Комиссарова. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Комиссаров работает в академии с 2017 года. Он также занимает должность директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а с 2018 года, помимо этого, является директором АНО «Россия – страна возможностей».

Ранее «Татар-информ» сообщал о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ему предъявили обвинение в хищении денег академии.

Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.