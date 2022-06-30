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Происшествия
30 июня 2022  15:04
Павел Климчак

Задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау

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Задержан ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау. Ему предъявили обвинение в хищении денег РАНХиГС. Об этом сообщается в пресс-службе МВД России.

«Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МВД проводят следственные действия, оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Москве провели обыски у ректора РАНХиГС и сотрудников вуза. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

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