Задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау

Задержан ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау. Ему предъявили обвинение в хищении денег РАНХиГС. Об этом сообщается в пресс-службе МВД России.

«Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МВД проводят следственные действия, оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Москве провели обыски у ректора РАНХиГС и сотрудников вуза. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.