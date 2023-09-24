Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо был избран депутатами областной думы главой региона. В субботу он принес присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность.
«Огромное спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам — за её поддержку», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Он выразил особую благодарность сотрудникам избирательных комиссий Херсонской области, большинство из которых — женщины, которые, несмотря на угрозы со стороны украинских экстремистов, провели выборы на высочайшем организационном уровне.
Сальдо подчеркнул, что все ветви власти теперь сосредоточат усилия на выполнении Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года.
«Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей», — отметил губернатор.
Также накануне Евгений Балицкий, исполнявший до этого обязанности врио главы, сообщил, что избран губернатором Запорожской области.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»