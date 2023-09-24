Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области

Фото: телеграм-канал Владимира Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо был избран депутатами областной думы главой региона. В субботу он принес присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность.

«Огромное спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам — за её поддержку», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он выразил особую благодарность сотрудникам избирательных комиссий Херсонской области, большинство из которых — женщины, которые, несмотря на угрозы со стороны украинских экстремистов, провели выборы на высочайшем организационном уровне.

Сальдо подчеркнул, что все ветви власти теперь сосредоточат усилия на выполнении Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года.

«Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей», — отметил губернатор.

Также накануне Евгений Балицкий, исполнявший до этого обязанности врио главы, сообщил, что избран губернатором Запорожской области.