Евгений Балицкий избран губернатором Запорожской области. Ранее он был исполняющим обязанности в этой должности. О решении заксобрания региона он написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что осенью 2022 года после референдума Запорожская область вошла в состав Российской Федерации. «Сегодняшнее событие лично для меня — это промежуточный итог всех наших с вами шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа», — заявил политик.

Он поблагодарил за работу членов избирательных комиссий, которые, несмотря на угрозы и опасность, исполняли свой долг в дни референдума. Теперь, подчеркнул Балицкий, задача депутатов и властей региона — доказать, что выбор, сделанный жителями региона, был верным.

«Благодарен Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку, благодарен первому заместителю руководителя Администрации Президента Сергею Владиленовичу Кириенко, который прошел с нами все самые сложные этапы становления, благодарен каждому жителю нашего региона. Служу России и Запорожской области!» — написал избранный губернатор.

Также он подтвердил, что Дмитрий Рогозин будет представлять область в Совете Федерации.