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Владимир Рогов: Евгений Поддубный погиб в результате атаки FVP-дрона
Журналист и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб в результате атаки FVP-дрона. Об этом сообщил Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Убит военный корреспондент Евгений Поддубный. В его автомобиль попал FVP-дрон. Упокой Господи усопшую душу раба Твоего Евгения и прости ему прегрешения вольные и не вольные и даруй ему Царствие Небесное яко Благ и Человеколюбием. Аминь!», – написал Рогов в своем телеграм-канале.
Ранее о смерти журналиста сообщили депутат Госдумы Михаил Делягин и военный корреспондент Александр Сладков.
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