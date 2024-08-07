Владимир Рогов: Евгений Поддубный погиб в результате атаки FVP-дрона

Журналист и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб в результате атаки FVP-дрона. Об этом сообщил Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Убит военный корреспондент Евгений Поддубный. В его автомобиль попал FVP-дрон. Упокой Господи усопшую душу раба Твоего Евгения и прости ему прегрешения вольные и не вольные и даруй ему Царствие Небесное яко Благ и Человеколюбием. Аминь!», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Ранее о смерти журналиста сообщили депутат Госдумы Михаил Делягин и военный корреспондент Александр Сладков.