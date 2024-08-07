Депутат Госдумы Делягин: Сообщают, что погиб журналист Евгений Поддубный

Евгений Поддубный Фото: vk.com/poddubny_official

По предварительным данным, погиб военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин.

Позже он удалил публикацию, и написал новый пост: «О гибели Евгения Поддубного мне сообщили люди с мест, которым я доверяю абсолютно. Но. Пусть сообщат официально. Это НЕ информация».

Позже о гибели Евгения Поддубного также сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», – написал Сладков.

Справка

Журналист и военный корреспондент Евгений Поддубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Окончил психологический факультет Белгородского государственного университета.

На телевидение Поддубный пришел в начале 2000-х годов, работал в новостных программах на канале «ТВ Центр». В 2011-м перешел на ВГТРК в качестве специального корреспондента телеканалов «Россия-24» и «Россия-1». Поддубный много работал в горячих точках — освещал конфликты в Ираке, Афганистане, Сирии, Израиле и секторе Газа, Абхазии, Южной Осетии и на Украине. На протяжении многих лет он остается автором и ведущим программы «Война» о современных военных конфликтах.

Поддубный – автор документальных фильмов «Битва за Сирию», «Цена поражения» (о потерях Киева во время конфликта в Донбассе), «Батя» (о лидере ДНР Александре Захарченко), «Пальмира», «Алеппо. Освобождение» и других.

Конфликт на Украине Поддубный начал освещать в 2014 году. Он работал в Киеве во время майдана, после начала боевых действий в Донбассе делал репортажи из городов юго-востока страны. С 2022 года, когда началась российская военная операция на Украине, Поддубный работает в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.