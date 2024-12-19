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Политика 19 декабря 2024 14:09

Путин рассказал, появится ли в Казани штаб-квартира БРИКС

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БРИКС не планирует создавать отдельную штаб-квартиру организации в каком-либо из городов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопрос «Татар-информа» по поводу возможности ее создания в Казани.

«Штаб квартиру не создаем. Есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в интересах всей организации. Мы, безусловно, будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия», – подчеркнул Путин.

Напомним, в октябре в Казани прошел саммит БРИКС, участие в котором приняли делегации более чем 30 государств.

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#Прямая линия Владимира Путина 2024 #БРИКС
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