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Путин рассказал, появится ли в Казани штаб-квартира БРИКС
БРИКС не планирует создавать отдельную штаб-квартиру организации в каком-либо из городов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопрос «Татар-информа» по поводу возможности ее создания в Казани.
«Штаб квартиру не создаем. Есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в интересах всей организации. Мы, безусловно, будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия», – подчеркнул Путин.
Напомним, в октябре в Казани прошел саммит БРИКС, участие в котором приняли делегации более чем 30 государств.
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