Путин рассказал, появится ли в Казани штаб-квартира БРИКС

БРИКС не планирует создавать отдельную штаб-квартиру организации в каком-либо из городов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопрос «Татар-информа» по поводу возможности ее создания в Казани.

«Штаб квартиру не создаем. Есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в интересах всей организации. Мы, безусловно, будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия», – подчеркнул Путин.

Напомним, в октябре в Казани прошел саммит БРИКС, участие в котором приняли делегации более чем 30 государств.