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Общество 8 августа 2024 22:05

Владимир Путин запретил треш-стримы

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Президент Владимир Путин запретил треш-стримы в России. Закон опубликован на портале правовой информации.

Документ запрещает передачу и определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит иллюстрации с признаками насильственных действий и распространяется из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

30 июля законопроект был принят Государственной Думой сразу во втором и третьем чтениях. 2 августа документ одобрили в Совфеде.

#Владимир Путин
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