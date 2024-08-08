Президент Владимир Путин запретил треш-стримы в России. Закон опубликован на портале правовой информации.

Документ запрещает передачу и определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит иллюстрации с признаками насильственных действий и распространяется из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

30 июля законопроект был принят Государственной Думой сразу во втором и третьем чтениях. 2 августа документ одобрили в Совфеде.