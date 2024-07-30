Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и штрафах до 1 млн рублей

Законопроект о запрете треш-стримов в России принят Государственной Думой сразу во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает ТАСС.

Во время таких трансляций бывают показаны противоправные и насильственные действия. Стрим преступлений отныне будет считаться отягчающим обстоятельством в ряде статей уголовного кодекса. К примеру, это касается побоев, похищений, убийств.

Помимо этого, за проведение треш-стримов, распространение информации с изображением жестокости, противоправных действий, их последствий на авторов будут накладываться штрафы в размере до 1 млн рублей. Такая мера будет применяться к трансляциям, на которых не было совершено уголовных преступлений.

Для граждан сумма составит 50 тысяч рублей, должностных лиц – до 100 тысяч, юрлиц – от 800 тысяч до 1 млн рублей.