Владимир Путин: За шесть лет благоустроим более 30 тыс. общественных пространств

В России планируется благоустроить свыше 30 тыс. общественных пространств до 2030 года. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на послании Федеральному собранию.

«В целом по России за шесть лет благоустроим более 30 тыс. общественных пространств. Я прошу правительство оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы, исторические центры городов», – заявил Путин.

Он добавил, что на благоустройство и крупные проекты в этой сфере будет выделено 360 млрд рублей.