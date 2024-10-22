Владимир Путин встретился с главой КНР Си Цзиньпином

Фото: © Кристина Кормилицына, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином в Казанском Кремле. Встреча прошла в первый день саммита БРИКС, на который прибыли мировые лидеры.

«Хотел бы поздравить вас, дружественный китайский народ с недавними юбилейными датами: 75 лет образования народной республики и установлением дипломатических связей между нашими странами», - заявил Путин.

За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«И можно с уверенностью сказать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», - добавил Путин.

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса.