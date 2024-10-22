Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Владимир Путин встретился с главой КНР Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин встретился с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином в Казанском Кремле. Встреча прошла в первый день саммита БРИКС, на который прибыли мировые лидеры.
«Хотел бы поздравить вас, дружественный китайский народ с недавними юбилейными датами: 75 лет образования народной республики и установлением дипломатических связей между нашими странами», - заявил Путин.
За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
«И можно с уверенностью сказать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», - добавил Путин.
Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»