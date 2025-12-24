news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 24 декабря 2025 18:09

Владимир Путин вручил Сергею Когогину звезду Героя Труда

Читайте нас в
Телеграм
Владимир Путин вручил Сергею Когогину звезду Героя Труда
Фото: © Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину звезду Героя Труда РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе церемонии награждения, прошедшей в Екатерининском зале Московского Кремля, Путин назвал Когогина «легендой автоспорта».

О присвоении руководителю челнинского автогиганта звания Героя Труда стало известно еще в начале декабря. Топ-менеджер отмечен за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного машиностроения.

читайте также
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ
#Сергей Когогин #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025