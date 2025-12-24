Владимир Путин вручил Сергею Когогину звезду Героя Труда

Фото: © Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину звезду Героя Труда РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе церемонии награждения, прошедшей в Екатерининском зале Московского Кремля, Путин назвал Когогина «легендой автоспорта».

О присвоении руководителю челнинского автогиганта звания Героя Труда стало известно еще в начале декабря. Топ-менеджер отмечен за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного машиностроения.