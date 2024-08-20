Владимир Путин впервые с 2011 года посетил Чечню

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню. В аэропорту Грозного высокого гостя встретил глава республики Рамзан Кадыров, передает «Интерфакс».

В последний раз в регионе Владимир Путин бывал в декабре 2011 года в должности Премьер-министра РФ. Рамзан Кадыров неоднократно приглашал его приехать и оценить, как развивается республика, а в конце 2023 года на одном из совещаний даже посетовал, что его ругают старейшины за то, что Президент не посетил Чечню.

Весной глава государства подтвердил, что обещал руководителю республики приехать в Чечню.

Сегодня Владимир Путин посетил еще два региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Ранее сообщалось, что Президент пообщался с жителями Владикавказа.