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Владимир Путин впервые с 2011 года посетил Чечню
Президент России Владимир Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню. В аэропорту Грозного высокого гостя встретил глава республики Рамзан Кадыров, передает «Интерфакс».
В последний раз в регионе Владимир Путин бывал в декабре 2011 года в должности Премьер-министра РФ. Рамзан Кадыров неоднократно приглашал его приехать и оценить, как развивается республика, а в конце 2023 года на одном из совещаний даже посетовал, что его ругают старейшины за то, что Президент не посетил Чечню.
Весной глава государства подтвердил, что обещал руководителю республики приехать в Чечню.
Сегодня Владимир Путин посетил еще два региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Ранее сообщалось, что Президент пообщался с жителями Владикавказа.
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