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Владимир Путин пообщался с жителями Владикавказа
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Владикавказа – глава государства сегодня посетил с рабочей поездкой Республику Северная Осетия – Алания. Об этом передает ТАСС.
Отмечается, что люди ждали российского лидера несколько часов у здания администрации. Владимир Путин подошел к скоплению людей и некоторое время беседовал с ними. Некоторые присутствующие на площади люди пытались пожать руку Президенту, кто-то обращался с просьбами, а кто-то попросил делать совместную фотографию.
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