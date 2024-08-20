Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Владикавказа – глава государства сегодня посетил с рабочей поездкой Республику Северная Осетия – Алания. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что люди ждали российского лидера несколько часов у здания администрации. Владимир Путин подошел к скоплению людей и некоторое время беседовал с ними. Некоторые присутствующие на площади люди пытались пожать руку Президенту, кто-то обращался с просьбами, а кто-то попросил делать совместную фотографию.