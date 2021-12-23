Владимир Путин: Уровень вакцинации у нас низкий

На ежегодной большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил, что уровень вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России остается на низком уровне.

«Необходимо, чтобы люди поняли высокую смертность от коронавируса. Высокая смертность от чего? Уровень вакцинации и коллективного иммунитета у нас низкий — 59,4%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%. А у нас 59,4%. Вот вам и результат», — отметил спикер.

При этом Путин подчеркнул, что какие-либо меры ответственности для невакцинированных вводить не следует.