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Ру Тат
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Общество
23 декабря 2021  12:39

Путин: На сегодня коллективный иммунитет в России составляет 59,4%, но этого недостаточно

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нужно достигнуть 80-процентного коллективного иммунитета. На сегодня показатель составляет 59,4%, сюда включены и переболевшие, и привившиеся, однако этого недостаточно.

«Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь в конце первого квартала, во втором квартале мы достигнем этого уровня», – сказал глава государства на итоговой пресс-конференции с журналистами. 

Он также отметил, что власти некоторых стран говорят, что плановый показатель нужно увеличить до 90-95%.

#коронавирус
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