Рабочая поездка Путина во Владивосток продлится с 1 по 4 сентября

1–4 сентября Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Дальний Восток. В рамках поездки глава государства проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона, а также примет участие в VI Восточном экономическом форуме.

1 сентября Президент РФ встретится со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Мероприятие состоится во всероссийском детском центре «Океан» и будет приурочено ко Дню знаний.

Затем он в формате ВКС поприсутствует на церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями — учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде. Кроме того, в этот день Путин проведет рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и станет участником церемонии открытия соцобъектов образования в Дагестане (в онлайн-формате).

На следующий день Владимир Путин планирует посетить Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Здесь ведется подготовка, переподготовка и повышение квалификации морских специалистов.

Кроме того, с 2 по 4 сентября Президент РФ будет участвовать в Восточном экономический форуме, главной темой которого в этом году станут «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

«Позже на площадке ВЭФ Путину будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОР, готовых к запуску своих производств. Далее в формате ВКС состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

