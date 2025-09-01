news_header_top
Политика 1 сентября 2025 22:35

Владимир Путин прибыл в Пекин

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Кортеж главы государства прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай, дорога от Тяньцзина заняла около 1 часа 10 минут.

В ходе визита 2 сентября запланированы российско-китайские переговоры, трехсторонняя встреча Россия–Китай–Монголия и ряд двусторонних встреч.

В Пекине президент также примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, выступая в качестве главного гостя.

Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом 31 августа.

