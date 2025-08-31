Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь, откуда начнется программа поездки. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города – Тяньцзинь и Пекин.

У трапа президента встретили почетный караул, член Политбюро и секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов, а также сотрудники российских дипмиссий. Путин обменялся рукопожатиями с встречающими и проследовал в предоставленную резиденцию на президентском «Аурусе». Автомобиль был специально доставлен из России, но получил китайские дипломатические номера.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. В программе – торжественная встреча, традиционная церемония фотографирования лидеров, прием и концерт.

Видео: Телеграм-канал «Кремль. Новости» (https://t.me/news_kremlin)