news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 31 августа 2025 09:18

Владимир Путин прибыл в Китай

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь, откуда начнется программа поездки. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города – Тяньцзинь и Пекин.

У трапа президента встретили почетный караул, член Политбюро и секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов, а также сотрудники российских дипмиссий. Путин обменялся рукопожатиями с встречающими и проследовал в предоставленную резиденцию на президентском «Аурусе». Автомобиль был специально доставлен из России, но получил китайские дипломатические номера.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. В программе – торжественная встреча, традиционная церемония фотографирования лидеров, прием и концерт.

Видео: Телеграм-канал «Кремль. Новости» (https://t.me/news_kremlin)

#Владимир Путин #Китай #Си Цзиньпин #ШОС
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

«Вам повезло жить в этом городе!»: Татьяна Буланова перед выступлением в Казани

30 августа 2025
«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

30 августа 2025