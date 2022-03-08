Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта, выразив особую признательность женщинам-медикам, которые работают в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Видеопоздравление размещено на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что много женщин трудятся в больницах, поликлиниках и в скорой помощи на самых разных должностях — от нянечек и санитарок до главных врачей.

«В последние два года вы работаете в очень непростых условиях — с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. Сердечно вас благодарю!» — отметил Путин.

Особые слова уважения Президент РФ сказал женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России и поблагодарил за верность Отечеству.

Владимир Путин в своем поздравлении процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины, которая сказала: «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». Он подчеркнул, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской».

Президент назвал 8 Марта одним из любимых праздников в России, который пронизан самыми светлыми чувствами. Он пожелал россиянкам, чтобы к ним возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят своей семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 апреля установят выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей, имеющих низкий доход.