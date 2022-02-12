Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой на Олимпиаде в Пекине

С олимпийским золотом в лыжных гонках в эстафете 4×5 км на Олимпийских играх в Пекине поздравил Президент России Владимир Путин российских спортсменок Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом. Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества», — говорится в тексте.

Путин подчеркнул, что лыжницы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех болельщиков России, с надеждой следивших за захватывающим выступлением спортсменок. Глава государства пожелал российским лыжницам новых успешных стартов и спортивных достижений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в субботу российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.