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Спорт
12 февраля 2022  11:51
Дамир Садриев

Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине

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Лыжницы Олимпийской сборной России выиграли золотые медали в эстафете 4 по 5 километров. 

В составе нашей национальной команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. От сборной Германии, пришедшей к финишу второй, россиянки оторвались на 18,2 секунд. Бронзовые медали завоевала команда Швеции.

Лыжные гонки. Эстафета, 4х5 км. Женщины.

1. Россия – (Ступак, Непряева, Сорина, Степанова) 53.41,0.
2. Германия – (Сауэрбрэй, Хеннинг, Карл, Крель) +18,2
3. Швеция – (Дальквист, Андерссон, Карлссон, Сундлинг) +20,7

Стоит отметить, что это золото стало для России уже вторым в лыжных гонках и лишь третьим в общекомандном медальном зачете.

Напомним, ранее уроженец Татарстана Данил Садреев прошел квалификацию, установив новый рекорд большого олимпийского трамплина. 

#Олимпиада-2022 #лыжные гонки
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