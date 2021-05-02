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Ру Тат
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2 мая 2021  09:50

Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

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Пасха олицетворяет торжество жизни, добра и справедливости и имеет огромное нравственное значение. Праздник «пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним». Об этом в своем поздравлении сказал Президент России Владимир Путин. 

Глава государства отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в РФ, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. 

«Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя (Москва). По традиции глава государства встречает праздник Светлого Христова Воскресения именно в этом столичном храме.

пасха владимир путин
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