Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Пасха олицетворяет торжество жизни, добра и справедливости и имеет огромное нравственное значение. Праздник «пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним». Об этом в своем поздравлении сказал Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в РФ, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

«Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя (Москва). По традиции глава государства встречает праздник Светлого Христова Воскресения именно в этом столичном храме.