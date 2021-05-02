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Ру Тат
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2 мая 2021  02:04

Путин побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя

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Президент России Владимир Путин побывал на пасхальной службе в московском храме Христа Спасителя. По традиции глава государства встречает праздник Светлого Христова Воскресения именно в этом столичном храме.

Исключением стал 2020 год, когда Пасха пришлась на начало распространения коронавируса в стране. Тогда Путин отказался от посещения праздничной службы, отмечает РИА Новости.

Пасхальное богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед началом службы он обратился к верующим православным.

Предстоятель Русской православной церкви сравнил коронавирус с грехом и заявил, что духовная болезнь опаснее физической. Он также напомнил, что Христос вошел в мир, был распят и воскрес, «чтобы даровать нам победу над грехом». 

«И чтобы мы стали наследниками этой победы, мы должны хранить веру в сердце несмотря ни на что, мы должны возрастать в совершении добрых дел, чтобы мы сами менялись и мир вокруг нас менялся к лучшему», — подчеркнул патриарх.

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